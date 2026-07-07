L’Università di Pisa premiata dal Circolo Filippo Mazzei per l’accoglienza agli studenti internazionali

Notizia in breve

L’Università di Pisa ha ricevuto un riconoscimento dal Circolo Filippo Mazzei per la qualità dell’accoglienza rivolta agli studenti internazionali. L’annuncio è stato fatto dall’Ufficio Relazioni Internazionali dell’ateneo, che si occupa delle attività di supporto e integrazione degli studenti provenienti da altri paesi. Il premio viene assegnato annualmente a istituzioni che si distinguono nel promuovere un ambiente accogliente e inclusivo per gli studenti stranieri. La cerimonia di consegna si è svolta recentemente.