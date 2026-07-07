L’Università di Pisa premiata dal Circolo Filippo Mazzei per l’accoglienza agli studenti internazionali
L’Università di Pisa ha ricevuto un riconoscimento dal Circolo Filippo Mazzei per la qualità dell’accoglienza rivolta agli studenti internazionali. L’annuncio è stato fatto dall’Ufficio Relazioni Internazionali dell’ateneo, che si occupa delle attività di supporto e integrazione degli studenti provenienti da altri paesi. Il premio viene assegnato annualmente a istituzioni che si distinguono nel promuovere un ambiente accogliente e inclusivo per gli studenti stranieri. La cerimonia di consegna si è svolta recentemente.
PISA – L’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università di Pisa è stato insignito di un prestigioso riconoscimento dal Circolo culturale Filippo Mazzei. Il premio, consegnato il 3 luglio a Carrara durante l’evento dedicato alla celebrazione dell’Independence Day, mira a valorizzare l’impegno, la professionalità e la sensibilità dimostrati dal personale di Ateneo nel gestire l’accoglienza degli studenti che giungono a Pisa da ogni parte del mondo. A ritirare la targa è stato Tommaso Salamone, responsabile dell’Unità Programmi internazionali di cooperazione, formazione e mobilità, davanti a una platea di oltre 300 invitati, tra cui esponenti delle istituzioni locali e regionali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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