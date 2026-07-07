L’Università di Pisa premiata dal Circolo Filippo Mazzei per l’accoglienza agli studenti internazionali

Da corrieretoscano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Università di Pisa ha ricevuto un riconoscimento dal Circolo Filippo Mazzei per la qualità dell’accoglienza rivolta agli studenti internazionali. L’annuncio è stato fatto dall’Ufficio Relazioni Internazionali dell’ateneo, che si occupa delle attività di supporto e integrazione degli studenti provenienti da altri paesi. Il premio viene assegnato annualmente a istituzioni che si distinguono nel promuovere un ambiente accogliente e inclusivo per gli studenti stranieri. La cerimonia di consegna si è svolta recentemente.

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PISA – L’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università di Pisa è stato insignito di un prestigioso riconoscimento dal Circolo culturale Filippo Mazzei. Il premio, consegnato il 3 luglio a Carrara durante l’evento dedicato alla celebrazione dell’Independence Day, mira a valorizzare l’impegno, la professionalità e la sensibilità dimostrati dal personale di Ateneo nel gestire l’accoglienza degli studenti che giungono a Pisa da ogni parte del mondo. A ritirare la targa è stato Tommaso Salamone, responsabile dell’Unità Programmi internazionali di cooperazione, formazione e mobilità, davanti a una platea di oltre 300 invitati, tra cui esponenti delle istituzioni locali e regionali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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