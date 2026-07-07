Lukaku chiude la partita e apre le danze | il Belgio esulta con la Trump dance

Da sportmediaset.mediaset.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il gol della staffa. Romelu Lukaku al 93esimo ha chiuso definitivamente Usa-Belgio con il 4-1. Un gol che il 9 belga ha celebrato con una lunga esultanza polemica. Big Rom prima si è portato le mani alle orecchie per poi mimare con la mano il gesto delle chiacchiere, rivolgendosi verso le tribune dello stadio. Il centravanti del Napoli è stato poi raggiunto dai suoi compagni di squadra per un'esultanza di gruppo: nei pressi della bandierina i calciatori del Belgio si sono messi a riprodurre l'ormai celebre Trump Dance, il tipico "balletto" del presidente Usa portato nel mondo del calcio da Chris Pulisic. Oltre al danno la beffa degli sfottò per Donald e gli Usa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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