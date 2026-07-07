Il gol della staffa. Romelu Lukaku al 93esimo ha chiuso definitivamente Usa-Belgio con il 4-1. Un gol che il 9 belga ha celebrato con una lunga esultanza polemica. Big Rom prima si è portato le mani alle orecchie per poi mimare con la mano il gesto delle chiacchiere, rivolgendosi verso le tribune dello stadio. Il centravanti del Napoli è stato poi raggiunto dai suoi compagni di squadra per un'esultanza di gruppo: nei pressi della bandierina i calciatori del Belgio si sono messi a riprodurre l'ormai celebre Trump Dance, il tipico "balletto" del presidente Usa portato nel mondo del calcio da Chris Pulisic. Oltre al danno la beffa degli sfottò per Donald e gli Usa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Lukaku chiude la partita e apre le danze: il Belgio esulta con la "Trump dance"

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Lukaku chiude la partita e apre le danze: il Belgio esulta con la "Tump dance"Romelu Lukaku ha segnato il quarto gol al 93esimo minuto, chiudendo la partita con un risultato di 4-1 a favore del Belgio contro gli Stati Uniti.

Mondiali: Balogun stecca, il Belgio asfalta gli Usa. E Lukaku balla la Trump danceIl Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 a Seattle, assicurandosi l’accesso ai quarti di finale del Mondiale 2026.

Temi più discussi: Mondiali di Calcio 2026 2026 - Belgio - Senegal 1-2: Gol di Lukaku - Video; Belgio da impazzire, rimonta incredibile con Tielemans e Lukaku! Senegal eliminato ai supplementari, Garcia agli ottavi; De Bruyne, Lukaku e Saelemaekers in gol: il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1; Belgio, lezione agli Stati Uniti: De Ketelaere firma la doppietta, Lukaku cala il poker.

Nella partita decisiva prende e ribalta completamente la squadra: fuori Lukaku, Doku e De Bruyne. Sino a questa notte il Belgio non aveva mai convinto, aveva passato un girone faticando e ruminando con due pareggi con Iran ed Egitto. Il sedicesimo contro il x.com

Lukaku balla la Trump dance, Balogun non graffia. Il Belgio travolge gli Usa 4-1, cancella le polemiche e si qualifica ai quarti di finaleLa doppietta di De Ketelaere, Vanaken e Lukaku cancellano le polemiche degli scorsi giorni ed eliminano team USA ... msn.com

Diretta | Usa Belgio (risultato finale 1-4): Lukaku cala il poker (Mondiali 2026, oggi 7 luglio)Diretta Usa Belgio streaming video tv: prosegue il sogno degli Stars & Stripes ai Mondiali 2026, gli avversari agli ottavi sono i Diavolo Rossi. ilsussidiario.net