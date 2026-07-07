Luci posteriori auto | da oggi in vigore i nuovi obblighi

Entra in vigore l’obbligo dell'Emergency Stop Signal (Ess). A partire da oggi, 7 luglio 2026, tutte le auto nuove devono essere equipaggiate con le luci di stop lampeggianti. La disposizione nei confronti della dotazione di sicurezza è prevista dal Regolamento europeo numero 20192044, lo stesso che ha reso obbligatori negli ultimi anni diversi ausili di assistenza alla guida (Adas), tra cui il cruise control e il mantenimento di corsia. L’introduzione dell’Ess è stata gestita in due fasi: nella prima, scattata a luglio 2024, le luci di stop lampeggianti sono state rese obbligatorie su tutte le auto di nuova omologazione, cioè per i modelli di nuova immissione sul mercato; nella seconda fase, che scatta oggi, la dotazione è obbligatoria su tutte le auto di nuova immatricolazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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