Louis Armstrong 55 anni fa l’addio al re del jazz

Cinquantacinque anni fa, si è spento Louis Armstrong, considerato una delle figure più influenti del jazz. Nel settore medico, il “Co-Bedding” viene studiato come metodo per i neonati prematuri, con il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson che ha attirato l’attenzione scientifica. Un vulcanologo ha evidenziato che sui Campi Flegrei il rischio eruttivo rimane elevato e sono stati commessi errori nella comunicazione delle emergenze.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina “Storie di tutti i giorni. Racconti di donne”: a Nocera Inferiore la presentazione del volume contro la violenza di genere EUG Salerno 2026, conto alla rovescia: oltre 4. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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Timeless Jazz & Soul Legends Louis Armstrong, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole

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