Il portiere classe 2008 ha firmato con il PSG, lasciando il Milan dove era rimasto in Primavera senza aver mai giocato in prima squadra. Longoni ha dichiarato che il trasferimento gli darà l'opportunità di crescere. La sua scelta è stata confermata ufficialmente dopo settimane di anticipazioni. Non sono stati resi noti i dettagli del contratto.

Ormai è ufficiale: come anticipato nelle scorse settimane, Alessandro Longoni è diventato un nuovo giocatore del PSG. Il giovanissimo portiere, classe 2008, non ha ricevuto le attenzioni e lo spazio necessari al Milan, dove è rimasto "relegato" in Primavera senza mai avere una vera chance con il Milan Futuro. Da qui, iniziano i dubbi sul proprio futuro che si sciolgono definitivamente durante questa stagione, decidendo di non proseguire il proprio percorso in rossonero. Non avendo trovato un accordo per il rinnovo di contratto, Longoni si è ritrovato libero sul mercato, anche se non per molto: l'assalto del PSG è stato forte e deciso, tanto da convincere immediatamente l'ex portiere rossonero con un contratto fino al 2031. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Longoni, ufficiale il suo passaggio al PSG: "Qui avrò la possibilità di crescere"

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