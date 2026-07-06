Il portiere italiano ha firmato con il PSG, lasciando il suo attuale club. La società francese ha annunciato ufficialmente l’ingaggio, confermando che si tratta di un trasferimento a titolo definitivo. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, senza dettagli sui termini economici. Il giocatore arriva in Francia con l’obiettivo di rafforzare il reparto portieri e prepararsi alle prossime competizioni.

Un colpo per il presente ma soprattutto per il futuro. Il PSG guarda ancora una volta in Italia per rinforzare la propria rosa, assicurandosi uno dei talenti maggiori per quanto riguarda il ruolo del portiere. Il club parigino ha infatti annunciato l'arrivo a titolo definitivo di Alessandro Longoni, ex portiere del Milan. Milan, i rossoneri perdono ancora una pedina: Longoni al PSG. Il portiere classe 2008, nativo di Como e neo diciottenne, ha appena firmato un contratto che lo legherà al club parigino fino al 30 giugno del 2031: Longoni indosserà la maglia numero 16. L'addio del giovane ha creato 'scompiglio' in casa rossonera: dopo Liberali, i rossoneri perdono un nuovo gioiello a causa del mancato rinnovo contrattuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, è ufficiale: Longoni è un nuovo calciatore del PSG

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