Il sindaco di Lodi ha commentato le recenti statistiche, affermando che, anche se vanno considerate, bisogna tener conto di vari fattori come i quesiti, il momento e l’ora della giornata. Ha poi aggiunto che la città tornerà a crescere e che sono stati fatti lavori significativi. Le sue parole sono state pronunciate durante un'intervista, senza ulteriori dettagli sulle azioni concrete intraprese.

Lodi, 8 luglio 2026 – “Le statistiche? Vanno prese sul serio, ma senza dimenticare che dipendono dai quesiti, dal momento e forse anche dall’ora della giornata”. Gianpaolo Colizzi, 81 anni, politico lodigiano di lunghissimo corso, parte da qui per leggere il dato della classifica Governance Poll sul gradimento del sindaco Andrea Furegato: 52,5%, sopra la metà, ma con un calo di 6,6 punti rispetto all’elezione del 2022. Una discesa che però, osserva Colizzi, cambia colore se letta nel breve periodo: rispetto al 2025, quando il primo cittadino era attorno al 50%, il consenso è tornato a crescere. Gli interventi. Per Colizzi, Furegato ha pagato una fase in cui molte partite rimaste aperte hanno richiesto tempo, verifiche, passaggi tecnici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lodi, il sindaco e il consenso ballerino: “Tornerà a crescere, abbiamo fatto cose importanti”

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