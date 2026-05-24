Un dirigente sportivo ha dichiarato a Dazn che la squadra ha realizzato risultati significativi nel campionato, risultati che sono stati forse sottovalutati. Ha aggiunto che le prestazioni e le azioni compiute sono state importanti, anche se non sempre riconosciute adeguatamente. La conversazione si è concentrata sui progressi fatti durante la stagione, senza entrare in dettagli specifici sulle partite o sui singoli giocatori.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime. Occhi sulla sfida dello stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Udinese. Poco prima del fischio d’inizio, i riflettori si sono spostati tu Antonio Conte, che oggi allenerà per l’ultima volta prima dell’addio gli azzurri. Intervenuto ai microfoni della nota piattaforma di streaming DAZN, ha rilasciato queste dichiarazioni. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « La prima emozione è quella di sempre, che ho prima di una gara. Penso a ottenere una vittoria ed è la cosa più importante ora. Dobbiamo finire bene il campionato, in cui sono state fatte cose importante, forse troppo sottovalutate. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conte a Dazn: «Abbiamo fatto cose importanti in questo campionato, forse troppo sottovalutate»

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SPALLETTI: Almeno siamo in Europa League, bisogna reagire alla pressione di queste partite | DAZN

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