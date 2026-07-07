Il Locarno Film Festival sarà a Milano per un evento speciale presso il teatro di Triennale Milano. L’appuntamento precede la 79a edizione, prevista dal 5 al 15 agosto 2026. La manifestazione si terrà nel capoluogo lombardo in vista della prossima edizione, senza specificare ulteriori dettagli.

In vista della sua 79a edizione, in programma dal 5 al 15 agosto 2026, il Locarno Film Festival arriva a Milano per un appuntamento speciale presso il teatro di Triennale Milano. Venerdì 10 luglio alle 19:00 il direttore artistico Giona A. Nazzaro sarà in dialogo con il critico del Corriere della Sera Paolo Mereghetti per presentare al pubblico milanese la nuova edizione del Festival e la retrospettiva di Locarno79, Red & Black – La sinistra hollywoodiana e la lista nera. Grazie a un’inedita collaborazione con Triennale Milano, questa proiezione-evento rappresenta il primo appuntamento della retrospettiva 2026 del Festival, prima del ‘debutto’ a Locarno79. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Nerdpool.it - Locarno Film Festival: appuntamento speciale a Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COSTANTINO ROVINATO DA INVESTIMENTI SBAGLIATI, SHAKIRA NEL MIRINO DEL GOSSIP E LE POLEMICHE DEI VIP

Notizie e thread social correlati

Isabella Rossellini riceverà l’Excellence Award al Locarno Film FestivalAl Locarno Film Festival, sarà consegnato l’Excellence Award a Isabella Rossellini.

Locarno Film Festival 2026: ad Asia Argento il premio alla carriera Life Achievement AwardDurante la 79esima edizione del Locarno Film Festival, Asia Argento riceverà il premio alla carriera Life Achievement Award.

Temi più discussi: Locarno Film Festival a Triennale Milano con la Hollywood della lista nera; Ecco i corti che vedremo a Locarno; Locarno Kids Screenings: annunciata la selezione, per la prima volta in concorso al Festival; Golshifteh è stata un sogno.

Balla coi lupi, Kevin Costner lo presenta come non l'avete mai vistoNell'ambito del Locarno Film Festival (5-15 agosto), sarà presentata una nuova edizione restaurata in 4K dell'epocale Balla coi lupi di e con Kevin Costner. Ma non si tratta soltanto di una rimasteriz ... msn.com

Balla coi lupi in 4K: Locarno rilancia il cinema restauratoBalla coi lupi torna al centro dell'attenzione cinematografica con una nuova versione restaurata in 4K, attesa al Locarno Film Festival 2026. dailyexpress.it

Dong Film Fest (@DongFilmFest) / Posts / X x.com