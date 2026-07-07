Locarno Film Festival | appuntamento speciale a Milano

Da nerdpool.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Locarno Film Festival sarà a Milano per un evento speciale presso il teatro di Triennale Milano. L’appuntamento precede la 79a edizione, prevista dal 5 al 15 agosto 2026. La manifestazione si terrà nel capoluogo lombardo in vista della prossima edizione, senza specificare ulteriori dettagli.

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In vista della sua 79a edizione, in programma dal 5 al 15 agosto 2026, il Locarno Film Festival arriva a Milano per un appuntamento speciale presso il teatro di Triennale Milano. Venerdì 10 luglio alle 19:00 il direttore artistico Giona A. Nazzaro sarà in dialogo con il critico del Corriere della Sera Paolo Mereghetti per presentare al pubblico milanese la nuova edizione del Festival e la retrospettiva di Locarno79, Red & Black – La sinistra hollywoodiana e la lista nera. Grazie a un’inedita collaborazione con Triennale Milano, questa proiezione-evento rappresenta il primo appuntamento della retrospettiva 2026 del Festival, prima del ‘debutto’ a Locarno79. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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