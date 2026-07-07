Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, il corridore Girmay ha vinto il traguardo volante a Quillan. Successivamente, è iniziata la salita del Col de Coudons. Alle 15.38, i risultati dello sprint intermedio indicano il primo classificato, senza ulteriori dettagli disponibili. La gara prosegue con i ciclisti impegnati nella fase di salita, mentre la classifica generale viene aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 15.38 Questi i risultati allo sprint intermedio di Quillan: 1 GIRMAY Biniam 25 2 PHILIPSEN Jasper 20 3 PEDERSEN Mads 16 4 PLANCKAERT Edward 14 5 SIMMONS Quinn 12 6 CASTRILLO Pablo 10 7 VACEK Mathias 9 8 MATTHEWS Michael 8 9 DENZ Nico 7 10 KIRSCH Alex 6 11 COSTIOU Ewen 5 12 NICOLAU Joel 4 13 TRATNIK Jan 3 14 VAUQUELIN Kévin 2 15 GRÉGOIRE Romain 1 15.35 Come prevedibile Girmay e Philipsen si rialzano all’inizio dalla salita. 15.34 Inizia la salita di Col de Coudons (10.7 km al 5.5%) 15.33 Pedersen lancia la volata ma viene battuto da Girmay e Philipsen. L’eritreo vince il traguardo volante e conquista 25 punti per la maglia verde. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Girmay vince il traguardo volante, inizia il Col de Coudons

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