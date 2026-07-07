LIVE Sinner-Struff 1-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | comandano i servizi in avvio

Notizia in breve

Sinner e Struff sono in campo a Wimbledon 2026, con Struff avanti 2-1 nel primo set. Sinner ha commesso un errore con il rovescio lungolinea e ha perso tre punti consecutivi. Struff ha messo un servizio vincente a 225 kmh e ha ottenuto un punto con un servizio al centro. Sinner ha sbagliato la risposta di rovescio sulla seconda palla. La partita si sta svolgendo con scambi di servizio e risposte rapide.