LIVE Sinner-Struff 1-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | comandano i servizi in avvio
Sinner e Struff sono in campo a Wimbledon 2026, con Struff avanti 2-1 nel primo set. Sinner ha commesso un errore con il rovescio lungolinea e ha perso tre punti consecutivi. Struff ha messo un servizio vincente a 225 kmh e ha ottenuto un punto con un servizio al centro. Sinner ha sbagliato la risposta di rovescio sulla seconda palla. La partita si sta svolgendo con scambi di servizio e risposte rapide.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Largo il rovescio lungolinea di Sinner. 40-0 Servizio vincente al centro di Struff a 225 kmh. 30-0 Sinner stecca la risposta di rovescio sulla seconda. 15-0 Lunga la risposta di rovescio in allungo di Sinner. 1-1 Lungo il diritto in avanzamento di Struff. 40-0 Seconda solita al centro di Sinner, lunga la risposta di rovescio del tedesco. 30-0 Lungo il diritto centrale del n.74, il cui schema tattico è già evidente: abbreviare il prima possibile gli scambi. 15-0 Larga la risposta di rovescio di Struff. Sinner inizia con una seconda di servizio. 0-1 Servizio vincente al centro del tedesco. 40-30 Sinner colpisce il nastro con il rovescio incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE: Sinner VS Struff (Wimbledon 2026)
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