LIVE Mondiale le notizie | la maledizione di Trump si abbatte sugli Usa Svizzera tre ko

È diventata la colonna sonora della nazionale inglese al Mondiale: Wonderwall, la canzone più celebre degli Oasis, ha trovato così un'inattesa seconda vita a oltre trent'anni dall'uscita (era il 30 ottobre 1995). Intervistato dal Sun, il frontman degli Oasis Liam Gallagher ha dichiarato: "Wonderwall appartiene alla gente, ed è stato un momento magico tra la gente e i giocatori, si è creata una connessione speciale". E anche il capitano dei Tre Leoni Harry Kane ha detto che questa esultanza a fine gara "è diventato uno dei miei momenti preferiti in assoluto con la maglia dell'Inghilterra". Dopo la sconfitta degli Stati Uniti contro il Belgio, sui social molti utenti puntano il dito contro il presidente, accusato di 'portare sfortuna' con le sue dichiarazioni troppo avventate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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