Lite in strada clochard gambizzato A Rozzano torna l’incubo sparatorie

Da ilgiorno.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Rozzano, durante la notte, si è verificata una sparatoria in strada che ha portato al ferimento di un uomo di 34 anni senza fissa dimora. L’uomo è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco durante un alterco in viale Lazio e soccorso poco dopo. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza locale, dopo che si sono verificati altri episodi di violenza con armi da fuoco.

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Uno sparo nella notte, un ferito: così a Rozzano torna in primo piano il tema della sicurezza. Colpito con un’arma da fuoco al culmine di una lite in strada, un marocchino di 34 anni, senza fissa dimora, è stato soccorso, tra domenica e lunedì in viale Lazio, dopo essere rimasto ferito. Un violento diverbio, forse scaturito da questioni di droga, all’apice del quale l’aggressore – ora ricercato dalle forze dell’ordine – avrebbe estratto una pistola, di piccolo calibro, raggiungendo il rivale a una gamba. L’episodio è avvenuto venti minuti dopo la mezzanotte, vicino a un supermercato, in una zona dove ha sede anche un complesso di case popolari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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