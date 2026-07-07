Lite in strada clochard gambizzato A Rozzano torna l’incubo sparatorie

Notizia in breve

A Rozzano, durante la notte, si è verificata una sparatoria in strada che ha portato al ferimento di un uomo di 34 anni senza fissa dimora. L’uomo è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco durante un alterco in viale Lazio e soccorso poco dopo. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza locale, dopo che si sono verificati altri episodi di violenza con armi da fuoco.