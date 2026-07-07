L’Italia torna rovente | domani 9 città in arancione ecco quali

Domani nove città italiane saranno sotto allerta arancione a causa di un aumento delle temperature. Dopo un calo nel weekend, le temperature tornano a salire, portando il livello di rischio in alcune zone. Firenze passerà al secondo livello di allerta, mentre mercoledì anche Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona saranno interessate. Le previsioni indicano condizioni di caldo intenso in queste aree.

Dopo il calo registrato nel weekend, le temperature tornano a salire. Se ieri le città da bollino arancione erano ancora zero, oggi l’allerta sale al secondo livello a Firenze e mercoledì anche a Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Domani crescono poi i comuni in giallo che, tra i 27 monitorati, saranno ben nove. Il livello di allerta arancione, secondo il ministero della Salute, indica che le condizioni meteorologiche potrebbero mettere a rischio la salute dei cittadini, causando pericoli soprattutto per chi fa parte delle fasce più fragili, come anziani, bambini, donne in gravidanza e persone affette da malattie croniche. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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