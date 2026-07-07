L‘Italia del futuro sfida gli All Blacks | undici talenti veneti in missione al Mondiale
Undici atleti veneti sono stati selezionati per rappresentare l’Italia nel prossimo Mondiale di rugby. Tra loro, il tallonatore del Valpolicella, che ha percorso 90 metri in campo durante una partita, attirando l’attenzione con la sua performance. La squadra italiana punta a competere contro le migliori nazionali, con i giocatori provenienti da diverse regioni italiane. La partecipazione al torneo internazionale è prevista per la prossima stagione, con l’obiettivo di ottenere risultati significativi.
Uno sprint di 90 metri dritto nella meta del Giappone quello eseguito dal tallonatore del Valpolicella Ettore Dinarte (108 chili) per convincere il ct Andrea Di Giandomenico a sceglierlo titolare azzurro nella sfida (quasi) impossibile di oggi (ore 11 in chiaro su RugbyPass Tv) contro la Nuova Zelanda, ultimo turno di pool B al Mondiale Under 20 a Kutaisi in Georgia. Sfida bivio per l’Italia seconda a 7 punti dietro agli All Blacks a 10 e davanti alla Scozia con 6 che però affronterà il Giappone con il probabile esito di trovarsi a 11 punti e il vantaggio dello scontro diretto vinto contro gli Azzurrini. Perdere significa finire alle... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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