L‘Italia del futuro sfida gli All Blacks | undici talenti veneti in missione al Mondiale

Notizia in breve

Undici atleti veneti sono stati selezionati per rappresentare l’Italia nel prossimo Mondiale di rugby. Tra loro, il tallonatore del Valpolicella, che ha percorso 90 metri in campo durante una partita, attirando l’attenzione con la sua performance. La squadra italiana punta a competere contro le migliori nazionali, con i giocatori provenienti da diverse regioni italiane. La partecipazione al torneo internazionale è prevista per la prossima stagione, con l’obiettivo di ottenere risultati significativi.