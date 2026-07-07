lino banfi pronto a lanciare il podcast parlando con le stelle

Lino Banfi ha annunciato che lancerà un nuovo podcast intitolato “Parlando con le stelle”. La produzione è in fase di preparazione e sarà il primo progetto di questo tipo dell’attore. Finora, l’attore aveva condiviso l’idea con poche persone, ma ora ha confermato che il podcast sarà disponibile a breve. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sui contenuti specifici del programma.

Lino Banfi è pronto a mettersi alla prova con un nuovo progetto. L’attore ha infatti annunciato che presto debutterà con un podcast tutto suo, un’iniziativa che, come ha raccontato, sta preparando da tempo e che finora aveva condiviso soltanto con poche persone. L’anticipazione è arrivata dal palco della Corte degli Agostiniani di Rimini, durante l’Italian Global Series, manifestazione nella quale Banfi ha ricevuto il premio alla carriera. A consegnargli il riconoscimento sono state Verdiana Bixio, presidente di Publispei, e la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. L’idea è nata da una riflessione molto semplice: ogni volta che partecipa come ospite a un podcast, le puntate registrano numeri importanti in termini di visualizzazioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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