Lino Banfi rispondeva così al menestrello: “Continui a suonare, continui. Non sono frocione, non mi chiamo frì frì, sono commissario e ti faccio un culo così". Il film Fracchia la belva umana contiene una delle scene cult più iconiche e assurde della commedia italiana anni ’80. In questo vide. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lino Banfi e la scena cult nel film Fracchia la Belva umana: "Benvenuti a sti frocioni, belli grossi e capoccioni" - VIDEO

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Lino Banfi e la scena del camion che sfonda la vetrina | Occhio malocchio prezzemolo e finocchio

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