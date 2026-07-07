Lino Banfi e la scena cult nel film Fracchia la Belva umana | Benvenuti a sti frocioni belli grossi e capoccioni - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lino Banfi rispondeva così al menestrello: “Continui a suonare, continui. Non sono frocione, non mi chiamo frì frì, sono commissario e ti faccio un culo così". Il film Fracchia la belva umana contiene una delle scene cult più iconiche e assurde della commedia italiana anni ’80. In questo vide. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Lino Banfi e la scena cult nel film Fracchia la Belva umana: "Benvenuti a sti frocioni, belli grossi e capoccioni" - VIDEO
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