Tra due mesi Lino Banfi taglierà il traguardo dei 90 e per l’occasione ha pubblicato un libro di memorie che si intitola 90, non mi fai paura (edito da Harper Collins) nel quale ripercorre la sua vita e la sua carriera. In una recente intervista nel programma Radio 2 Stai Serena con Serena Bortone e Max Cervelli, oltre a parlare del suo libro ha svelato quali sono i suoi rimpianti e le cose che non è mai riuscito a fare in quasi un secolo di vita. E tra queste ce ne sono alcune incredibili: Lino dice di non aver mai assaggiato la Nutella e di non aver mai visto un film a luci rosse. “Non ho mai fatto una crociera, non so nuotare, non so sciare, non so andare a cavallo, non so fare ginnastica e non so fare footing” ha spiegato Lino in trasmissione.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Lino Banfi spiazza a 90 anni: “Non ho mai mangiato la Nutella né visto film a luci rosse”

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