Sky racconta Luciano Ligabue nel documentario Luciano, prima di tutto: ricordi, musica e carriera del cantautore italiano. Sky presenta Luciano, prima di tutto Ligabue si racconta in un documentario intimo e inedito girato in occasione del concerto inaugurale dell’Arena Milano Santa Giulia Una produzione Sky realizzata da Sky Content Factory Con LUCIANO LIGABUE Regia di PAOLO BONFADINI Intervista realizzata da VERA SPADINI Si ringraziano. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Ligabue protagonista del docufilm Sky “Luciano, prima di tutto”

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Luciano Ligabue in concerto a Jesolo, la data zero del nuovo tour al Palazzo del TurismoIl 5 giugno, un pubblico numeroso ha assistito a un concerto allo stadio comunale di Bibione.

Si parla di: Aspettando Ultimo a Tor Vergata, i concerti con più pubblico della storia in Italia; Cinema italiano protagonista assoluto del botteghino, record di musica live.

Ciccio Graziani e Luca Ward allenatore e voce narrante della squadra speciale protagonista del docufilm ‘Calcio champagne – Vogliamo solo giocare a pallone’Un campione del mondo di Spagna 1982, Ciccio Graziani, e un protagonista del cinema e della tv, Luca Ward, insieme per guidare un’innovativa squadra di calcio composta da giocatori speciali e ... ilmessaggero.it