Licenziato per irreperibilità alle visite fiscali la Cassazione ordina il reintegro

Notizia in breve

La Cassazione ha stabilito che un lavoratore licenziato per assenza durante una visita fiscale per malattia deve essere reintegrato. La sentenza chiarisce che l’assenza alle visite fiscali non comporta automaticamente il perdita del posto di lavoro. La decisione si basa su una valutazione delle circostanze specifiche e sulla necessità di un procedimento giuridico, piuttosto che su una regola generale. La magistratura ha quindi respinto il licenziamento immediato per irreperibilità alle visite mediche.