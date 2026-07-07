Alla première londinese di The Odyssey, Zendaya ha attirato l’attenzione indossando un abito che ha catturato l’attenzione dei media e degli spettatori. La sua presenza sul tappeto rosso ha suscitato discussioni, consolidando la sua reputazione come protagonista nel mondo delle uscite ufficiali. La scena si è concentrata sulla sua scelta di stile, che ha fatto parlare di sé sui social e tra gli esperti di moda.

L ’arte del red carpet. Alla première londinese di The Odyssey, Zendaya ha riscritto nuovamente le regole del tappeto rosso, disciplina estetica in cui non ha rivali. Perché Zendaya indossa sempre lo stesso modello di scarpe? X Come già accaduto per la promozione di The Drama, Euphoria e Spider-Man: Brand New Day (solo nell’ultimo anno), ogni look sfoggiato dall’ex star Disney è studiato nei minimi dettagli. In occasione dell’u scita del film diretto da Christopher Nolan, che la vede, tra gli altri, nuovamente accanto al consorte Tom Holland, l’ispirazione è chiara e inequivocabile: l’ Antica Grecia. Tra pepli, abiti con schiena scoperta e strabilianti creazioni Haute Couture, per The Odyssey Zendaya ha raggiunto inedite vette di glamour e creatività. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Lezioni di Stile by Irina Tirdea

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