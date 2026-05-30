Tutti i segreti di stile per cavalcare la tendenza western - con stile - nella stagione calda 2026 Spoiler | puntare sui colori della terra e le texture morbide

Notizia in breve

Per la stagione primavera-estate 2026, le passerelle mostrano capi ispirati al look western, con tonalità della terra e tessuti morbidi. Le giacche in pelle color sabbia, i pantaloni a zampa e le camicie in cotone si affiancano a stivaletti e cinture con fibbie grandi. La tendenza si traduce in outfit pratici e di tendenza, adatti alla vita urbana. La palette si concentra su beige, marrone e terracotta, con texture che richiamano la naturalezza delle praterie.