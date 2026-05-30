Tutti i segreti di stile per cavalcare la tendenza western - con stile - nella stagione calda 2026 Spoiler | puntare sui colori della terra e le texture morbide
Per la stagione primavera-estate 2026, le passerelle mostrano capi ispirati al look western, con tonalità della terra e tessuti morbidi. Le giacche in pelle color sabbia, i pantaloni a zampa e le camicie in cotone si affiancano a stivaletti e cinture con fibbie grandi. La tendenza si traduce in outfit pratici e di tendenza, adatti alla vita urbana. La palette si concentra su beige, marrone e terracotta, con texture che richiamano la naturalezza delle praterie.
I l vento caldo delle praterie americane torna a soffiare sulle passerelle della Primavera Estate 2026, dove lo stile da cowgirl smette i panni del semplice costume cinematografico e si trasforma in outfit da indossare in città. Per ridefinire il concetto di uniforme urbana comoda, ma chic. Cowgirl outfit: 5 look perfetti per cavalcare la tendenza X Nella visione degli stilisti c’è un ritorno alle atmosfere della frontiera, un panorama visivo dominato da una palette di sfumature sabbiose ed erose dal sole. Dove ogni singolo capo, la giacca con le frange in primis, risponde a un criterio di eleganza selvatica. Completata da borse, scarpe e accessori unisex e senza tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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