Nel 2023, alcune attrici hanno indossato abiti ispirati ai personaggi che interpretano sul set. Margot Robbie ha portato in giro riproduzioni degli abiti di Barbie prima di recitare nel film, mentre Halle Bailey ha indossato abiti con dettagli come conchiglie e tessuti che ricordano il mare, in attesa dell’uscita di un film sulla sirena. Questi outfit rappresentano un modo per immergersi nel ruolo attraverso la moda.

Nel 2023, Margot Robbie ha girato il mondo indossando riproduzioni degli abiti delle Barbie, prima di diventare una bambola in carne e ossa al cinema. Ancor prima di vedere La Sirenetta sullo schermo, avevamo già visto Halle Bailey con conchiglie sul corpetto e abiti che sembravano spuma di mare. Per promuovere i suoi film, Zendaya si è trasformata in un robot con un abito armatura, ha indossato scarpe con palline da tennis infilate nel tacco, ragnatele di cristalli e ora abiti peplo. Viviamo nell’epoca del method dressing, l’arte di vestirsi a tema con il film (o il disco) che si promuove, usando la moda per restare sempre nel personaggio, dentro e fuori il red carpet. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lezioni di method dressing: quando gli attori si vestono come il proprio personaggio

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