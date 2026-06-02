Per la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e PSG, Vincent Kompany ha scelto di non indossare la classica giacca da allenatore. La sua scelta ha attirato l’attenzione, segnando un cambiamento rispetto alle consuete mise formali adottate in passato. Questa decisione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi, che hanno notato una tendenza crescente tra gli allenatori a preferire abbigliamento più casual durante le partite.

Per la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e PSG, Vincent Kompany si è presentato in panchina con un outfit total black composto da un berretto Y-3, un bomber di pelle con le maniche tirate appena un po’ sui polsi, pantaloni baggy dall’orlo corto che cadevano perfettamente su un paio di Adidas BadBo 1.0, frutto della collaborazione tra il brand tedesco e il musicista Bad Bunny. È un outfit particolarmente curato, persino per gli alti standard ai quali ci ha abituati l’allenatore belga, che è considerato ormai a tutti gli effetti un’icona di stile che mischia cultura hip hop, streetwear e casual come nessuno nel suo ruolo aveva fatto prima d’ora. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Perché gli allenatori non si vestono più come prima

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