Un ex sindaco ha dichiarato che non ci sono state pressioni per assegnare una consulenza alla consigliera comunale di maggioranza. La consulenza è stata affidata senza che siano state esercitate influenze o pressioni da parte dell’amministrazione. La dichiarazione arriva in seguito alle accuse di possibili pressioni legate alla nomina. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui procedimenti o sulle modalità di assegnazione. La vicenda è ora oggetto di attenzione pubblica.

VIGEVANO (Pavia) Non ci sarebbe stata alcuna pressione per fare assegnare alla consigliera comunale di maggioranza, Roberta Giacometti, la consulenza per Asm Vigevano con cui, per l’accusa, l’ex-sindaco Andrea Ceffa avrebbe tentato di assicurarsi la fedeltà all’indomani della fallita “congiura di Sant’Andrea“ con cui, nel novembre 2022, gli esponenti di minoranza e parte di maggioranza avevano tentato di far cadere l’amministrazione. È l’accorata difesa che Ceffa ha sostenuto ieri al processo in cui è imputato per corruzione. Con lui sono a giudizio Giacometti, Alessandro Gabbi e Matteo Ciceri, ex-dirigenti della municipalizzata e, per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex sindaco: "Mai pressioni per imporre la consulenza"

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