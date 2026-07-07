L’ex Iena La Vardera la candidatura per la Regione Sicilia 2027 e quella idea di un futuro nazionale vicino a Di Battista

L’ex Iena ha annunciato la candidatura alle regionali in Sicilia per il 2027. Nel frattempo, si parla di un possibile futuro politico a livello nazionale vicino a un esponente di sinistra. Con le elezioni in arrivo, i partiti tradizionali si preparano a presentare i loro candidati, mentre nuove formazioni si fanno strada nel panorama politico. La campagna elettorale si avvicina e le strategie si fanno sempre più chiare.

Con l’avvicinarsi delle elezioni politiche e regionali del 2027, è già tempo di bilanci per i partiti di sempre, ma soprattutto tempo di discesa in campo di nuove realtà partitiche. Non fa eccezione Controcorrente, neonato movimento siciliano, frutto dell’intraprendenza del deputato alla Regione Sicilia, ex Iena di Italia 1, Ismaele La Vardera. I sondaggi lo danno in testa a tutti i candidati nella sua corsa alle regionali, mentre le elezioni comunali hanno confermato al ballottaggio il suo candidato alla guida di realtà come Agrigento, da tre decenni in mano al centrodestra. Ma è a Roma che, senza dirlo ad alta voce, Controcorrente punta ad arrivare un giorno, anche al fianco di grandi nomi, a partire dall’ex grillino Di Battista. 🔗 Leggi su Open.online

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