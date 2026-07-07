Quattro squadre italiane hanno presentato domanda per ottenere una delle otto licenze permanenti dell’Eurolega a partire dalla stagione 2027-28. Le candidature sono Virtus Bologna, Napoli, e due nuove società di Roma, BC Roma SPQR e Roma Maxima. In totale, sono state inviate oltre venti richieste da diverse nazioni. La decisione sulla distribuzione delle licenze sarà presa nei prossimi mesi.

Ci sono quattro candidature italiane tra le oltre venti arrivate all’Eurolega per le otto licenze permanenti che saranno assegnate a partire dalla stagione 2027-28: si tratta della Virtus Bologna, di Napoli e delle due nuove società nate questa estate a Roma, BC Roma SPQR e Roma Maxima. L’assegnazione è legata al progetto di espansione della lega, i cui dettagli erano già emersi nelle scorse settimane e che è stata ufficialmente varata col Board di oggi a Barcellona dell'Eurolega, che salirà a 24 squadre dalle 20 attuali: le 13 attuali società con licenza decennale, tra cui in Italia l’Olimpia Milano, possono questa stagione avviare... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Eurolega si allarga a 24: quattro squadre italiane candidate per avere una franchigia

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