Leonardo da Roma a Kyoto in bici per amore | 15mila chilometri per raggiungere sua moglie e iniziare una nuova vita

Notizia in breve

Leonardo ha iniziato un viaggio in bicicletta da Roma a Kyoto, percorrendo circa 15.000 chilometri. Partito a febbraio, prevede di arrivare a novembre per incontrare la moglie e iniziare una nuova vita. Durante il percorso, ha condiviso con Fanpage.it le ragioni di questa sfida personale, che si svolge in solitaria. Il viaggio attraversa diverse nazioni e paesaggi, senza dettagli sul percorso specifico o le tappe intermedie.