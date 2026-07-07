Leonardo da Roma a Kyoto in bici per amore | 15mila chilometri per raggiungere sua moglie e iniziare una nuova vita
Leonardo ha iniziato un viaggio in bicicletta da Roma a Kyoto, percorrendo circa 15.000 chilometri. Partito a febbraio, prevede di arrivare a novembre per incontrare la moglie e iniziare una nuova vita. Durante il percorso, ha condiviso con Fanpage.it le ragioni di questa sfida personale, che si svolge in solitaria. Il viaggio attraversa diverse nazioni e paesaggi, senza dettagli sul percorso specifico o le tappe intermedie.
Leonardo è partito da Roma a febbraio, arriverà a Kyoto a novembre da Sayaka. Ha raccontato a Fanpage.it i motivi di questo viaggio in solitaria lungo 15000 Km. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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