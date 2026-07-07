L'Argentina ha trovato nuovamente Lionel Messi in campo, contribuendo a risollevare la squadra da una situazione difficile. La partita ha visto l'Egitto giocare una gara di alto livello, con un gol annullato a causa di una decisione arbitrale e diverse occasioni da rete mancate. Messi ha partecipato attivamente, dimostrando ancora una volta la sua presenza in campo. La sfida si è conclusa con il risultato che ha favorito l'Argentina, che ha mantenuto la sua tradizione di non arrendersi facilmente.

Mai dare per morta l'Argentina, mai dare per cotto Lionel Messi. Hanno cento vite. Niente da rimproverare all'Egitto: ha disputato una gara straordinaria, è stato anche sfortunato per l'annullamento di un gol, poteva segnare ancora. Invece questo Mondiale conserva una delle sue stelle più splendenti, l'Argentina di Messi ancora campione in carica che non vuole abdicare., MESSI, Non che un errore intacchi la sua immensità, ma ancora una volta sbaglia un rigore, tirandolo come un giocatore qualsiasi. La reazione è la solita: non si scoraggia, alza la testa e comincia a inventare calcio. O almeno a provarci. Una punizione da molto lontano alla mezz'ora del primo tempo si stampa sul palo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'ennesima resurrezione di Messi toglie l'Argentina dai guai: l'Albiceleste non tramonta mai

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Lionel Messi Reacts After Argentina's 3-2 Thriller vs Cape Verde

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