L' energia contagiosa della Musica di Renzo Rubino riempie Martina Franca

Notizia in breve

Durante la terza edizione di Compà - L'Unione fa la..., tenutasi in Piazza XX Settembre a Martina Franca, si è registrato un forte afflusso di pubblico. La serata ha visto la partecipazione di Renzo Rubino, il cui concerto ha attirato numerosi spettatori. L'evento si è svolto senza incidenti e ha coinvolto diversi artisti locali e nazionali, contribuendo a un clima di festa in città. La manifestazione si è conclusa senza problemi di ordine pubblico o altri eventi significativi.