L' energia contagiosa della Musica di Renzo Rubino riempie Martina Franca
Durante la terza edizione di Compà - L'Unione fa la..., tenutasi in Piazza XX Settembre a Martina Franca, si è registrato un forte afflusso di pubblico. La serata ha visto la partecipazione di Renzo Rubino, il cui concerto ha attirato numerosi spettatori. L'evento si è svolto senza incidenti e ha coinvolto diversi artisti locali e nazionali, contribuendo a un clima di festa in città. La manifestazione si è conclusa senza problemi di ordine pubblico o altri eventi significativi.
Martina Franca, 7 lug. (askanews) - Grande successo in Piazza XX Settembre a Martina Franca per la terza edizione di Compà - L'Unione fa la Banda e l'Italia, il festival ideato e diretto da Renzo Rubino che celebra la tradizione bandistica pugliese in una chiave contemporanea, quest'anno dedicato all'80° anniversario della Repubblica Italiana e realizzato con il patrocinio del Comune di Martina Franca. Sul palco, insieme alla Sbanda diretta dal Maestro Gianluca Bennardo, gli artisti si sono alternati in versioni inedite dei loro brani più celebri. Nada ha aperto la serata con Senza un perché, eseguita insieme a Renzo Rubino, per poi emozionare il pubblico con Luna in piena, Ma che freddo fa e Amore disperato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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