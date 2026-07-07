Leao ai saluti con il Milan? Dalla bio di Instagram scomparsi i rossoneri

Rafa Leao ha terminato il Mondiale con il club, scomparendo dalla biografia di Instagram dedicata ai rossoneri. La partita si è conclusa con un recupero di poco più di quindici minuti, senza che l’attaccante avesse occasioni di impatto. La gara si è chiusa con un gol di Merino nei minuti di recupero, dopo un match senza reti fino a quel momento.

Poco più di un quarto d’ora – recupero compreso – senza incidere. Si è chiuso così il Mondiale di Rafa Leao, subentrato ieri sullo 0-0 durato fino al gol beffa di Merino nei minuti di recupero della gara. E così il Portogallo è tornato a casa ed il numero 10 del Milan ha dovuto ingoiare l’amaro boccone al pari dei compagni di squadra, in primis Cristiano Ronaldo, in lacrime a fine gara, al su ultimo Mondiale. Ora un po’ di vacanza per l’esterno lusitano, giorni di relax per smaltire le tossine di una stagione tutt’altro che positiva. Dal Milan, utilizzato fuori ruolo da Max Allegri ma ugualmente capace di realizzare nove gol con tre assist in 29 presenze, al Portogallo, dove ha recitato una parte da comprimario in questa rassegna iridata con cinque scampoli di gare conditi da una rete ed un assist. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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