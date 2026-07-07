Le riserve di gas in Europa sono al 50% della capacità. Dopo la tregua in Medio Oriente, non si osservano segnali di miglioramento nelle scorte di gas, che restano basse. La situazione rimane critica, considerando anche le difficoltà di approvvigionamento e le tensioni geopolitiche che continuano a influenzare i flussi energetici. Non ci sono indicazioni di un rapido aumento delle riserve nel breve termine.

Ora che c’è una tregua in Medio Oriente, l’Europa può smettere di preoccuparsi per le forniture di gas? Non si direbbe, a giudicare dal livello delle riserve. Dal 1 aprile, come ogni anno, i paesi dell’Unione europea stanno riempiendo i serbatoi in vista dell’inverno, quando i riscaldamenti faranno aumentare i consumi. Domenica 5 luglio li avevano riempiti in media solo al 49,7 per cento, il livello più basso del periodo negli ultimi quattro anni. Ancora più preoccupante è il fatto che, secondo varie stime, potrebbero concludere la stagione di riempimento, alla fine di ottobre, intorno al 75 per cento, vicino ai minimi storici. La guerra in Iran ha complicato il compito dei paesi europei. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Le riserve di gas europee sono mezze vuote

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