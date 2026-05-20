Inverno senza rischi | Pichetto Fratin punta sulle riserve di gas

Il ministro dell’energia ha annunciato che l’Italia si affiderà principalmente alle riserve di gas per affrontare l’inverno, evitando rischi legati alla scarsità. La discussione si concentra sulle possibili ripercussioni di un clima più caldo di marzo sulla disponibilità di risorse energetiche e sui costi per i consumatori. Intanto, un’altra figura politica ha espresso preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle scorte di gas attualmente stoccate, sollevando interrogativi sulla gestione delle riserve nazionali.

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? Domande chiave Come influenzerà il clima di marzo le bollette del prossimo inverno?. Perché Carlo Calenda mette in dubbio la sicurezza delle scorte attuali?. Chi controlla davvero l'80% della capacità di raffinazione italiana?. Quanto inciderà la produzione di cherosene sui prezzi dei voli estivi?.? In Breve Carlo Calenda mette in dubbio l'efficacia dello stoccaggio gas dopo le meteo di marzo.. L'impianto di Sannazzaro de' Burgondi processa 10 milioni di tonnellate di carburante annue.. L'80 per cento della capacità di raffinazione nazionale è sotto controllo straniero.. I prezzi dei voli low cost mostrano cali fino al 71 per cento..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inverno senza rischi: Pichetto Fratin punta sulle riserve di gas ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Crisi energetica, la previsione del ministro Pichetto Fratin: “Riserve solo per un mese, ipotesi razionamenti”Il ministro Pichetto Fratin annuncia che l’Italia ha riserve per un mese in caso di blocco totale, confermando che il governo valuta razionamenti e... Pichetto Fratin: «Gas a 70 euro soglia per riattivare il carbone»Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha dichiarato che, se il prezzo del gas dovesse superare i 70 euro al megawattora, potrebbe... Parco d’Aspromonte, il ministro Pichetto Fratin in visita dal commissario CarulloSoddisfazione per l’investimento da 7 milioni e mezzo di euro destinato alle infrastrutture verdi e alla valorizzazione della rete turistica ... corrieredellacalabria.it Pichetto Fratin: Reggio Calabria centrale nel Mediterraneo grazie al suo moderno aeroportoIl ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica nella città dello Stretto a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Cannizzaro ... corrieredellacalabria.it