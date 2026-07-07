Lavoro invisibile diritti calpestati la Flc Cgil | La scuola estiva non si fa con il personale ATA spremuto e senza contratto

La Flc Cgil denuncia che la scuola estiva si svolge senza un adeguato riconoscimento del lavoro del personale ATA, spesso senza contratto e sotto stress. Ogni anno, durante gli esami di maturità, si ripresentano condizioni di lavoro difficili, con temperature elevate e docenti che utilizzano ventilatori acquistati personalmente per alleviare il caldo. La situazione evidenzia come il lavoro di supporto e amministrativo venga spesso considerato invisibile e sottovalutato.

La scena si ripete puntuale ogni anno. Esami di maturità, termometri che sfiorano i 40 gradi, studenti che sudano sui banchi e docenti che cercano riparo con ventilatori comprati di tasca propria. Come a Catania, dove il vicepreside di un istituto superiore ha dovuto correre al negozio per acquistare cinque apparecchi destinati alle commissioni d’esame. Un gesto generoso, certo. Ma anche la fotografia impietosa di un sistema che arranca. A fine giugno, il ministro Giuseppe Valditara aveva rassicurato tutti: il tema dei condizionatori è in agenda, grazie al PNRR sempre più istituti saranno dotati di aria condizionata. Peccato che gli open data del suo stesso dicastero raccontino una storia opposta. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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