Lavagna la truffa della finta nuora non va a buon fine | come funziona il raggiro 40enne arrestata

Da virgilio.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 40 anni è stata arrestata dai Carabinieri a Lavagna, in provincia di Genova, mentre tentava di truffare un anziano fingendosi la sua nuora. La donna aveva cercato di ottenere denaro con un inganno, ma è stata fermata prima di riuscirci. La truffa prevedeva il suo tentativo di convincere la vittima di essere una parente e di aver bisogno di aiuto finanziario. Non ci sono altre persone coinvolte o dettagli sull'importo richiesto.

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Eseguito un arresto dopo un tentativo di truffa ai danni di un anziano a Lavagna (Genova): una donna di 40 anni è stata fermata dai Carabinieri mentre cercava di ottenere denaro con l’inganno, fingendosi la nuora della vittima. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 6 luglio 2026, quando l’uomo, insospettito dalla richiesta di soldi e gioielli, ha chiesto aiuto ai familiari e alle forze dell’ordine. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, 6 luglio 2026, quando un uomo di 78 anni, residente a Lavagna, ha ricevuto una telefonata da una donna che si è presentata come la sua nuora. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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