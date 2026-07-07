L'autopsia su Jlenia Musella uccisa dal fratello a Ponticelli | coltello impugnato non lanciato

Notizia in breve

L'autopsia su Jlenia Musella, uccisa a Ponticelli, conferma che il coltello usato non è stato lanciato, contrariamente a quanto dichiarato dal fratello. L'esame evidenzia che il colpo è stato inferto a distanza ravvicinata. Il rapporto medico esclude quindi che ci siano stati lanci o colpi da una certa distanza. La relazione si concentra sulla posizione del coltello e sulla dinamica dell'aggressione.