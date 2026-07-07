L'autopsia su Jlenia Musella uccisa dal fratello a Ponticelli | coltello impugnato non lanciato
L'autopsia su Jlenia Musella, uccisa a Ponticelli, conferma che il coltello usato non è stato lanciato, contrariamente a quanto dichiarato dal fratello. L'esame evidenzia che il colpo è stato inferto a distanza ravvicinata. Il rapporto medico esclude quindi che ci siano stati lanci o colpi da una certa distanza. La relazione si concentra sulla posizione del coltello e sulla dinamica dell'aggressione.
Nella relazione dell'esame autoptico viene escluso che il coltello che ha ucciso Jlenia Musella sia stato lanciato, come raccontato dal fratello: Il colpo "deve ritenersi inferto a distanza ravvicinata". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Omicidio Ylenia Musella a Ponticelli, la verità nell'autopsia
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