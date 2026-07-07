Lautaro Martinez ha dichiarato di aver vissuto emozioni incredibili durante la partita, nella quale l’Argentina ha vinto in rimonta contro l’Egitto. Il capitano dell’Inter è entrato in campo e ha contribuito alla rimonta, supportando Messi, definito il migliore al mondo. La squadra ha ottenuto la vittoria grazie anche al suo apporto, che ha aiutato a ribaltare il risultato nel corso della partita.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime. L’Argentina vince in rimonta contro l’Egitto e tra i protagonisti del match c’è anche Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter con il suo ingresso in campo ha dato una grossa mano a Messi e compagni per ribaltare il match. Le sue parole a Dazn. LEGGI ULTIMISSIME PAROLE – « Paura di uscire sul 2-0? Sicuramente tantissime le emozioni che abbiamo provato alla fine, perché essere 0-2 e con poco tempo alla fine della gara. Sicuramente abbiamo messo tutto quello che avevamo dentro anche nel momento della pausa. Il mister ci ha detto questo, di lasciare tutto fino all’ultimo. Poi abbiamo cercato la porta dell’avversario sempre con continuità, avevamo preso il secondo gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez a Dazn: «Emozioni incredibili. Messi? Il migliore al mondo, lottiamo per lui»

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LAUTARO: Messi è il migliore al mondo di sempre! Emozioni incredibili che ti fanno crescere | DAZN

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