Lautaro | Da tempo non provavo nulla del genere Messi? Vederlo correre così
Lautaro Martinez ha commentato l’esperienza della partita, affermando di non aver provato una sensazione simile da tempo. Ha descritto la prestazione come inedita e ha menzionato la vista di Messi correre in campo, sottolineando l’intensità dell’evento. Le sue parole indicano un sentimento di novità e coinvolgimento per la prestazione collettiva. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su altri aspetti della partita o sui risultati.
"Quello che abbiamo fatto questa sera era da tanto tempo che non lo vedevo - racconta Lautaro Martinez -. Io, personalmente, era da tanto tempo che non provavo una sensazione del genere. Essere sotto 0-2 a pochi minuti dalla fine, contro un avversario che ci ha messo in difficoltà, che ha giocato molto sul piano fisico, ci ha rubato tanti palloni ed è ripartito spesso in contropiede: è un'ulteriore dimostrazione del carattere di questa squadra, della sua umiltà e del suo spirito di sacrificio". Emozioni enormi quelle di Lautaro Martinez dopo la partita con l'Egitto. "Vedere Messi correre in questo modo, cercare ogni giorno di superare sé stesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Lautaro martinez dan Alvarez harus siap kalau messi cedera
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Spalle alla porta, difesa schierata, di prima. Un pallone che in pochi riescono a dare. E tra quei pochi c’è Lautaro Martínez. L’Argentina ha faticato. Non voglio arrivare a pensare che abbia sottovalutato l’avversario, ma poco ci manca. Capo Verde non ha fatto facebook
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Lautaro ha giocato il Mondiale 2022 infortunato e ha affrontato forti critiche per le sue prestazioni. Questa volta, arriva come la principale speranza dell'Argentina. Se è titolare, ha tutto il necessario per guidarli verso la gloria. Buona fortuna, El Toro : r/FCInter reddit