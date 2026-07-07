Lautaro Martinez ha commentato l’esperienza della partita, affermando di non aver provato una sensazione simile da tempo. Ha descritto la prestazione come inedita e ha menzionato la vista di Messi correre in campo, sottolineando l’intensità dell’evento. Le sue parole indicano un sentimento di novità e coinvolgimento per la prestazione collettiva. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su altri aspetti della partita o sui risultati.

"Quello che abbiamo fatto questa sera era da tanto tempo che non lo vedevo - racconta Lautaro Martinez -. Io, personalmente, era da tanto tempo che non provavo una sensazione del genere. Essere sotto 0-2 a pochi minuti dalla fine, contro un avversario che ci ha messo in difficoltà, che ha giocato molto sul piano fisico, ci ha rubato tanti palloni ed è ripartito spesso in contropiede: è un'ulteriore dimostrazione del carattere di questa squadra, della sua umiltà e del suo spirito di sacrificio". Emozioni enormi quelle di Lautaro Martinez dopo la partita con l'Egitto. "Vedere Messi correre in questo modo, cercare ogni giorno di superare sé stesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro: "Da tempo non provavo nulla del genere. Messi? Vederlo correre così..."

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Lautaro martinez dan Alvarez harus siap kalau messi cedera

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