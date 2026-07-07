Laura Ghirardi investita e uccisa dalla svolta artistica alla tragica morte in bici | Era una forza della natura

Da ilgiorno.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 45 anni è stata investita e uccisa mentre pedalava in bicicletta in una strada principale. La vittima, nota artista, stava attraversando un incrocio quando è stata colpita da un veicolo che non ha rispettato la precedenza. La scena si è svolta nel primo pomeriggio, con soccorsi immediati, ma i tentativi di rianimarla si sono rivelati inutili. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

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Milano – “Preferisco lasciar parlar e le mie opere. Sono opere che raccontano storie. Come la mia”. Così Laura Ghirardi, artista, si presentava al mondo dalla sua vetrina-sito web: mettendo in prima linea le sue creazioni. https:www.ilgiorno.itvideomilano-ciclista-investita-e-uccisa-da-un-camion-in-zona-city-life-u2fw0moc Pittrice, scultrice e ceramista milanese di 67 anni, la donna investita e uccisa questa mattina da un camion mentre andava in bici abitava in via Ajraghi, a pochi passi da piazzale Accursio e a circa nove chilometri in bicicletta dal punto dell’incidente mortale. Aveva trasformato la sua passione (“Dipingevo e modellavo per istinto, fin da bambina”) nel suo lavoro, una volta “abbandonata la vita di prima, dopo una carriera ventennale”, nel 2007. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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