Un uomo latitante da tre mesi è stato arrestato mentre cenava con altri dodici pregiudicati in una località tra Villa Castelli e zone vicine. Ritiene appartenente a un gruppo criminale attivo tra varie città, tra cui Martina Franca e Grottaglie. La sua fuga risale all’11 aprile, quando era stato coinvolto in un’operazione contro un’associazione per delinquere che si occupava di furti ed estorsioni. L’arresto è stato comunicato dai carabinieri.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: L’uomo si era sottratto alla cattura lo scorso 11 aprile nell’ambito di un’importante operazione nei confronti di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti ed estorsioni. Denunciato il proprietario dell’immobile per favoreggiamento. Sequestrata droga e tratto in arresto uno dei presenti. Nella tarda serata di lunedì 6 luglio 2026, a Villa Castelli, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brindisi, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, con il supporto dei militari del Comando Provinciale di Brindisi, hanno localizzato e tratto in arresto il latitante Martino BARLETTA, 53enne nato a Ceglie Messapica e residente a Villa Castelli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Latitante da tre mesi: arrestato a Villa Castelli mentre cenava con altri dodici pregiudicati Ritenuto membro di un gruppo criminale operante fra Villa Castelli, Ceglie Messapica, Martina Franca e Grottaglie

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