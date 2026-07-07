L’Atalanta chiede informazioni per Rafa Marin

Da forzazzurri.net 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Atalanta ha chiesto informazioni sul difensore del Napoli Rafa Marin, tornato dal prestito in Spagna con il Villarreal. Secondo il Corriere di Bergamo, i dirigenti della squadra hanno avviato contatti per conoscere la situazione contrattuale e le possibilità di un trasferimento. Marin, appena rientrato, è al centro di valutazioni da parte del club bergamasco. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata.

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Arrivano richieste per il difensore del Napoli Rafa Marin, appena rientrato dal prestito in Spagna sponda Villarreal. L’edizione odierna del Corriere di Bergamo fa sapere, infatti, che i Percassi hanno chiesto informazioni su Rafa Marin. Con Maurizio Sarri in panchina e Cristiano Giuntoli in dirigenza, l’Atalanta vuole una squadra fatta ad immagine e somiglianza per il suo 4-3-3, motivo per cui gli orobici sono chiamati a puntellare la difesa. Da capire se la società campana sarà disposta a privarsene o meno. GdS – Mercato Napoli, Strinic e David Lopez non convincono. Giuntoli a lavoro per due alternative Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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