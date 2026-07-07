Dopo 75 anni, l'insegna della storica vetrina di via dell’Ariento è stata rimossa. La bottega artigiana, conosciuta come 'Mondo Italiano', ha preso il posto della 'Meridiana'. La presenza di questa attività continua a rappresentare un punto di riferimento per l’artigianato locale, mantenendo vivo lo spirito che ha caratterizzato quella strada per decenni. La tradizione artigiana si conferma ancora oggi nel quartiere, senza interruzioni.

Per 75 anni quella vetrina ha raccontato un pezzo di Firenze. Da pochi giorni l’insegna della storica Meridiana non c’è più, ma chi passa da via dell’Ariento ritrova ancora lo stesso spirito. Al posto dell’ennesimo negozio di souvenir è arrivata un’attività che continua a parlare di artigianato italiano e fiorentino. Una scelta condivisa da chi ha chiuso e da chi ha raccolto il testimone, quasi un passaggio di consegne per difendere l’identità del quartiere. A riaprire il fondo sono Marina De Carli e il marito Riccardo Tarducci, due ambulanti storici del mercato di San Lorenzo, con il negozio “ Mondo Italiano “, dedicato all’artigianato fiorentino e italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’artigianato si fa spazio in San Lorenzo ’Mondo Italiano’ al posto della ’Meridiana’

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