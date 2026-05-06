San Lorenzo | yoga della risata e natura per la pace nel mondo

A San Lorenzo, un piccolo borgo calabrese, si sono svolte attività che combinano yoga della risata e momenti immersi nella natura con l’obiettivo di promuovere la pace nel mondo. Le iniziative sono state coordinate da un’organizzazione locale che ha coinvolto diverse piazze del paese, creando un itinerario di incontri e pratiche aperti alla comunità. L’evento ha attirato partecipanti di varie età, interessati a scoprire questa metodologia originaria dell’India.

? Cosa scoprirai Come può una disciplina indiana trasformare un borgo calabrese?. Chi ha coordinato le attività tra le piazze di San Lorenzo?. Perché diverse Pro Loco hanno deciso di collaborare invece di competere?. Quali impatti concreti ha avuto l'evento sulla comunità dell'area grecanica?.? In Breve Anna Elisa Meliadò e Giuseppe Preiti hanno coordinato le attività fisiche e meditative.. Percorso iniziato al Giardino di Terra Madre con successiva camminata verso Rocca di Varva.. Collaborazione tra Pro Loco di Calanna, Melito di Porto Salvo e Bova Marina.. Iniziativa promuove il turismo e la coesione sociale nell'area grecanica calabrese.. La seconda edizione della Giornata Mondiale della Risata per la Pace nel Mondo ha portato una folla insolita tra i vicoli di San Pantaleone di San Lorenzo questo maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Lorenzo: yoga della risata e natura per la pace nel mondo Notizie correlate Madan Kataria: Yoga della Risata per la salute e la pace in Basilicata? Cosa scoprirai Come può bastare un minuto di risata per ridurre lo stress? Cosa accade al corpo con soli dieci minuti di questa pratica? Perché il... Yoga della Risata a Sarzana: benessere per gli anzianiLa residenza Sabbadini di Sarzana accoglie una nuova pratica per il benessere degli ospiti. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A Treia il Primo Maggio si cammina; A Saint-Tropez un palazzo storico riapre come spettacolare hotel di lusso sul mare (in cucina super chef francese); Serra San Quirico, 86enne scomparso ritrovato nei boschi; San Pantaleone di San Lorenzo celebra la Giornata Mondiale della Risata: un messaggio di pace tra natura, comunità e benessere. San Pantaleone di San Lorenzo celebra la Giornata Mondiale della Risata: un messaggio di pace tra natura, comunità e benessereUna giornata all’insegna della gioia, della condivisione e delle emozioni autentiche quella vissuta a San Pantaleone di San Lorenzo, nel cuore dell’area grecanica, in occasione della Giornata Mondiale ... strettoweb.com San Lorenzo, il 4 maggio lo Yoga della Risa per la Pace | INFOIl 4 maggio, presso la piazza di San Pantaleone (San Lorenzo, Reggio Calabria), la Pro Loco San Salvatore promuove lo Yoga della Risata per la Pace Correva l’anno 1995 e nell’indiana Mumbai il ... strettoweb.com San Pantaleone di San Lorenzo celebra la Giornata Mondiale della Risata: un messaggio di pace tra natura, comunità e benessere - facebook.com facebook San Lorenzo, dentro la palestra che grazie ai volontari è diventata un rifugio per chi vive in strada. Un servizio - e un video - di @romatoday x.com