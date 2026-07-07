lars rock fest band protagoniste

Al Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati è stato annunciato il programma della tredicesima edizione del Lars Rock Fest. La presentazione si è svolta alla presenza di un’Assessora, senza ulteriori dettagli su partecipanti o date. Le band protagoniste sono state annunciate, ma senza specificare nomi o orari. Non sono state fornite informazioni su eventuali modifiche al format o sulle location delle esibizioni. L’evento si terrà nelle prossime settimane, secondo quanto comunicato.

È stato presentato al Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, il programma della tredicesima edizione del Lars Rock Fest, alla presenza dell’Assessora alla Cultura della Regione Toscana Cristina Manetti, del Sindaco di Chiusi Gianluca Sonnini (foto), della presidente e del vicepresidente del Gec - Gruppo Effetti Collaterali Eleonora Billi e Gianluca Lorenzoni. Dal 10 al 12 luglio, ai Giardini Pubblici, torna il Lars Rock Fest, la tre giorni di musica e cultura alternativa ad ingresso gratuito organizzata dalle volontarie e dai volontari del GEC. Il Lars Rock Fest è molto più di un festival, è un progetto culturale indipendente che dal 2012 cresce appoggiandosi a due punti di forza e di identità fondamentali: il suo cartellone e il suo spirito di comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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