Durante una partita, l'Argentina ha vinto 3-2 contro l'Egitto in rimonta. Il telecronista di Espn ha dichiarato che l'Argentina e Messi non sono mai stati dati per morti e che Messi è considerato il migliore. L'allenatore della nazionale argentina si è commosso e ha interrotto un’intervista durante il match.

"Mai e poi mai date per morta l'Argentina, mai e poi mai date per morto Messi, è il migliore, è infinito!". Così il telecronista argentino di Espn, Mariano Closs, ha commentato a caldo la soffertissima vittoria in rimonta della 'Seleccion' per 3 a 2 contro l'Egitto. "Non è spiegabile la partita, la vittoria è stata tutta di cuore", ha affermato da parte sua l'ex attaccante della albiceleste e della Juventus, Carlos Tevez, che affiancava Closs. La tv argentina ha provato anche a ottenere un commento a bordo campo del ct, Lionel Scaloni, che però ha evitato il cronista. "Sono troppo emozionato, che gruppo di giocatori che è questo! E' l'unica cosa che posso dire", ha affermato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'Argentina ai piedi di Messi: "E' il migliore". E Scaloni si commuove e interrompe l'intervista

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