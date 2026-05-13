Juniores Aquila Montevarchi continua la corsa playoff

Il team Juniores dell’Aquila Montevarchi 1902 ha continuato la sua corsa nelle fasi finali dei playoff. La squadra ha disputato le ultime partite, consolidando la sua posizione in vista delle prossime sfide. La competizione si svolge in un periodo in cui molte formazioni sono impegnate in incontri decisivi per l’accesso alle fasi successive. La squadra si prepara ora per affrontare i prossimi avversari nel percorso verso la finale.

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Arezzo, 13 maggio 2026 – Prosegue il cammino della formazione Juniores dell’Aquila Montevarchi 1902 nelle fasi finali playoff. I rossoblù hanno conquistato l’accesso al secondo turno grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta contro il Cittadella Vis Modena nella gara disputata sabato scorso. A decidere l’incontro è stata la rete realizzata da Fracassi al 47’, gol che ha permesso alla formazione valdarnese di proseguire il proprio percorso verso la fase nazionale della competizione. Nel frattempo sono stati ufficializzati gli accoppiamenti e la composizione della seconda fase playoff. L’Aquila Montevarchi 1902 tornerà in campo sabato 16 maggio alle ore 16 contro lo Scandicci all’Impianto Sportivo di Mercatale Valdarno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juniores Aquila Montevarchi, continua la corsa playoff ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Prato batte l’Aquila Montevarchi, ma chiude terzo: ai playoff sarà sfida con il SienaPrato, 3 maggio 2026 - La sesta vittoria consecutiva non basta al Prato per agguantare il secondo posto nel girone E di Serie D. Settore giovanile. Per la Juniores iniziano i play-off. C’è il MontevarchiNonostante l’approdo in prima squadra, Gill Voria non si è mai distaccato dal settore giovanile. Temi più discussi: Scheda squadra Aquila Montevarchi 1902; Juniores Aquila Montevarchi, continua il sogno playoff: decisiva la sfida con lo Scandicci; Tabellino partita Siena vs Aquila Montevarchi 1902; Juniores Nazionale Fase Finale. Aquila Montevarchi e Scandicci inserite nello stesso triangolare!. Finali nazionali Under 19. Montevarchi, Juniores di Visani da sogno. Bomber Fracassi blinda l’accesso al triangolareIl sogno degli Juniores dell’Aquila Montevarchi continua. Approdati al primo turno delle finali nazionali dopo la vittoria nei playoff del girone F con il Sansepolcro, gli Under 19 rossoblù allenati d ... sport.quotidiano.net Arriverà a Montevarchi la terza tappa di Eroica JunioresArezzo, 6 aprile 2024 – Arriverà a Montevarchi la terza tappa di Eroica Juniores, appuntamento di spicco della Coppa delle Nazioni che prenderà il via tra pochi giorni in Francia. La corsa ... lanazione.it