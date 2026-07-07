Una foto di un uomo in preghiera con un combattente è al centro di un’indagine, ma al momento si tratta solo di un’immagine. Le frasi associate agli atti violenti con coltelli sono state pubblicate, ma non rappresentano di per sé una prova definitiva. È necessario un approfondimento più ampio e dettagliato prima di trarre conclusioni o aprire un’indagine formale.

Al momento, è e resta soltanto una foto. Uno scatto che può alimentare suggestioni, certo, ma che va eventualmente inserito in un contesto molto più ampio e circostanziato prima di poter assumere i crismi di una pista chiara da battere e approfondire. Detto questo, quell’istantanea esiste ed è associata al profilo Whatsapp dell’utenza telefonica che Lamin Saidilly, l’accoltellatore di via Capecelatro, ha fornito ai carabinieri di Conegliano Veneto in occasione di una denuncia presentata il giorno di Natale del 2025, ma che non è stata trovata in suo possesso quando è stato arrestato sabato mattina con l’accusa di aver sferrato venti fendenti al cinquantacinquenne Gerardo P. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lamin Saidilly e l’ombra dell’estremismo. La foto col combattente in preghiera e le frasi sugli atti violenti coi coltelli

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