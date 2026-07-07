Al bar La Giada, in zona San Siro, sono state censurate le origini gambiane di un cliente. La decisione è stata presa dopo che è stato chiesto di mostrare un documento di identità. La notizia è stata pubblicata da un quotidiano, che ha evidenziato come in alcuni casi l’origine etnica venga considerata un elemento discriminatorio. Non sono stati riferiti altri dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze di questa scelta.

Quali pesi e quali misure vengono messe sull’appartenenza? Dipende. Ci sono episodi in cui l’origine è il centro di ogni ragionamento sociale. Il caso questa volta è quello del bar La Giada, in zona San Siro. Sabato mattina un 55enne è stato accoltellato ripetutamente da Lamin Saidilly. Il 22enne è nato a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, e abbiamo assistito a capriole lessicali per celare l’origina gambiana del giovane. Sui profili del Corriere della Sera viene ripetuto che Saidilly è di nazionalità italiana, solo dopo è stato detto dell’origine gambiana. Su La Stampa, inizialmente, si parlava genericamente di un italiano. Se abbiamo imparato la lezione, la “geolocalizzazione” del tentato omicida dev’essere fatta solo ed esclusivamente verso il suo luogo di nascita, ovvero l’Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lamin Saidilly, censurate le origini gambiane: l'ultima "trovata" di Repubblica

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