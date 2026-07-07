L'aeroporto di Catania è rimasto chiuso fino alle 14 a causa dell’attività dell’Etna, risvegliatasi nella notte tra domenica e lunedì. La nuova attività vulcanica ha provocato disagi al traffico aereo, influendo sui voli programmati. La chiusura temporanea si è resa necessaria per motivi di sicurezza. La situazione è ancora in evoluzione e non sono stati comunicati dettagli sui voli cancellati o rinviati.

AGI - La nuova attività vulcanica dell' Etna, registrata nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio, sta continuando a causare pesanti disagi al trasporto aereo in Sicilia. L' aeroporto Fontanarossa di Catania ha dovuto disporre il blocco integrale di tutte le attività. Lo stop permane anche il 7 luglio con l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze al momento fino alle 14, all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Lo rende noto la Sac, società di gestione dello scalo. A causa dell'eruzione in corso sull'Etna, i settori dello spazio aereo C1 e B3, situati a sud del vulcano, sono stati chiusi al traffico aereo. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - L'aeroporto di Catania resta chiuso fino alle 14 dopo il risveglio dell'Etna

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