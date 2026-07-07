Catania | aeroporto chiuso fino alle 14 di oggi per le nuove eruzioni dell' Etna

Da gazzettadelsud.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’aeroporto di Catania rimane chiuso fino alle 14 di oggi a causa delle eruzioni dell’Etna avvenute tra il 6 e il 7 luglio. La società di gestione ha comunicato che tutte le operazioni di volo in arrivo e partenza sono sospese fino a quella ora. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza legati alle attività vulcaniche. La riapertura è prevista nel pomeriggio, in base all’evoluzione della situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri 6 luglio e oggi 7 luglio, permane l’interruzione delle attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 14 ora locale di oggi 7 luglio. L’aeroporto di Comiso è regolarmente attivo. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi nello scalo, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Catania.

catania aeroporto chiuso fino alle 14 di oggi per le nuove eruzioni dell etna
© Gazzettadelsud.it - Catania: aeroporto chiuso fino alle 14 di oggi per le nuove eruzioni dell'Etna
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Eruzione Etna: stop ai voli sull'aeroporto di Catania, chiuso lo spazio aereo di Sigonella

Video Eruzione Etna: stop ai voli sull'aeroporto di Catania, chiuso lo spazio aereo di Sigonella

Notizie e thread social correlati

L’aeroporto di Catania sarà chiuso fino alle 10 di martedì a causa dell’eruzione dell’EtnaL’aeroporto di Catania sarà chiuso fino alle 10 di martedì 7 luglio per l’eruzione dell’Etna.

Etna in eruzione, voli sospesi all’aeroporto di Catania: stop ad arrivi e partenze fino alle 14 – Il videoL’aeroporto di Catania ha sospeso tutte le operazioni di volo fino alle 14 di oggi a causa dell’attività dell’Etna.

Temi più discussi: Etna, spazio aereo dell’aeroporto di Catania chiuso fino alle 10 di martedì; Eruzione Etna, chiuso l'aeroporto di Catania: sospese attività di volo; Etna, nube di cenere alta 1.5 chilometri: prolungato lo stop dei voli a Catania fino alle 18; Emergenza Etna, aeroporto di Catania chiuso fino alle 20: attivati bus e treni straordinari per i passeggeri.

catania aeroporto chiuso finoL’aeroporto di Catania sarà chiuso fino alle 10 di martedì a causa dell’eruzione dell’EtnaL’aeroporto di Catania rimarrà chiuso fino alle 10 di martedì 7 luglio a causa di un’eruzione dell’Etna. Tutti i voli in partenza e in arrivo sono stati cancellati o dirottati verso altri aeroporti. L ... ilpost.it

catania aeroporto chiuso finoAeroporto di Catania chiuso oggi per l’eruzione dell’Etna, stop ai voli almeno fino alle 14L’ultimo bollettino dell’Ingv di oggi segnala ancora allerta rossa per i voli a causa di emissioni di cenere intense e continue ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web