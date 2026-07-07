Catania | aeroporto chiuso fino alle 14 di oggi per le nuove eruzioni dell' Etna

L’aeroporto di Catania rimane chiuso fino alle 14 di oggi a causa delle eruzioni dell’Etna avvenute tra il 6 e il 7 luglio. La società di gestione ha comunicato che tutte le operazioni di volo in arrivo e partenza sono sospese fino a quella ora. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza legati alle attività vulcaniche. La riapertura è prevista nel pomeriggio, in base all’evoluzione della situazione.

La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri 6 luglio e oggi 7 luglio, permane l’interruzione delle attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 14 ora locale di oggi 7 luglio. L’aeroporto di Comiso è regolarmente attivo. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi nello scalo, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Eruzione Etna: stop ai voli sull'aeroporto di Catania, chiuso lo spazio aereo di Sigonella

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